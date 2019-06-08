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Сарри — фанату: «Ювентус»? Если «Челси» отпустит… Надо подождать до понедельника

Сарри — фанату: «Ювентус»? Если «Челси» отпустит… Надо подождать до понедельника
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о скором переходе в «Ювентус».

Специалист прибыл в Италию, где его заметил болельщик и попросил о совместной фотографии. При этом фанат не упустил возможности спросить специалиста о возможном переходе в стан «бьянконери».

«Если «Челси» позволит уйти… Больше не могу ничего сказать. Надо подождать до понедельника», — приводит слова Сарри Football Italia.

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон на третьем месте в Премьер-лиге, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1. Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.

СМИ: контракт Сарри с «Ювентусом» будет рассчитан на 3 года
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