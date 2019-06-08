Фото: перформанс болельщиков сборной России перед игрой с Сан-Марино

Болельщики сборной России организовали перформанс перед началом матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино, передаёт корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.



За воротами фанаты вывесили баннер, на котором изображены некоторые игроки национальной команды и нанесена надпись «Наши парни». На противоположной трибуне была выложена мозаика в виде российского флага.

Также перед стартовым свистком была организована минута молчания в память о бывшем президенте УЕФА Леннарте Юханссоне, который 5 июня скончался в возрасте 89 лет.



Матч сборных России и Сан-Марино проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживает шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.