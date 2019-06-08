Фото: перформанс болельщиков сборной России перед игрой с Сан-Марино

Болельщики сборной России организовали перформанс перед началом матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино, передаёт корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
За воротами фанаты вывесили баннер, на котором изображены некоторые игроки национальной команды и нанесена надпись «Наши парни». На противоположной трибуне была выложена мозаика в виде российского флага.
Также перед стартовым свистком была организована минута молчания в память о бывшем президенте УЕФА Леннарте Юханссоне, который 5 июня скончался в возрасте 89 лет.
Матч сборных России и Сан-Марино проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживает шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 8 июня 2019
-
19:19
-
19:06
-
18:56
-
18:54
-
18:16
-
18:03
-
17:59
-
17:57
-
17:34
-
17:25
-
17:17
-
17:16
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:39
-
15:26
-
15:14
-
14:58
-
14:41
-
14:30
-
14:22
-
14:02
-
13:44
-
13:32
-
13:20
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
12:45