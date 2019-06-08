Саутгейт: рад, что болельщики освистывали ван Дейка, а не нас

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поведение болельщиков в полуфинальном матче Лиги наций с командой Нидерландов, освистывавших капитана голландцев защитника Вирджила ван Дейка. Он нашёл плюсы в этой ситуации.



«Свист английских болельщиков в адрес Ван Дейка? Я становлюсь счастливее, когда фанаты освистывают игрока другой команды, а не нас. Это значит, что мы прогрессируем», — приводит слова наставника английской сборной 101 Great Goals.



Напомним, Голландия обыграла Англию и вышла в финал турнира. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. У англичан отличился Рашфорд, реализовавший пенальти. Голом в составе голландцев отметился де Лигт. В первом дополнительном тайме англичанин Кайл Уолкер срезал мяч в собственные ворота. А за шесть минут до окончания основного времени отличился Промес, установивший окончательный счёт — 3:1.