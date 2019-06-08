Россия — Сан-Марино: защитник гостей забил в свои ворота

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» проходит матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 26-й минуте встречи счёт был открыт. После прострела в исполнении полузащитника российской команды Александра Головина защитник гостей Микеле Чеволи отправил мяч в сетку своих ворот.



Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: Кипру — 0:5, Шотландии — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.