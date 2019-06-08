Президент «Наполи»: мы не супермаркет. Наши игроки не продаются

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал интерес к игрокам его команды со стороны других клубов, выразив нежелание расставаться с футболистами.



«Сотрудники говорят мне, что «Интер» хочет раскупить всю мою команду и собирается забрать сильнейших игроков, но я не собираюсь продавать ни Петра Зелиньски, ни Лоренцо Инсинье. Лоренцо может играть в любой из сильнейших европейских команд, но сейчас он счастлив выступать за «Наполи».



Очень много команд присылают предложения о покупке наших игроков, но они не продаются. Мы не супермаркет. Не станем продавать наших футболистов, если не купим кого-то, кто, по нашему мнению, сделает команду сильнее», — приводит слова президента «Наполи» Corriere dello Sport.