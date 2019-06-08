Президент «Наполи»: мы не супермаркет. Наши игроки не продаются
Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал интерес к игрокам его команды со стороны других клубов, выразив нежелание расставаться с футболистами.
«Сотрудники говорят мне, что «Интер» хочет раскупить всю мою команду и собирается забрать сильнейших игроков, но я не собираюсь продавать ни Петра Зелиньски, ни Лоренцо Инсинье. Лоренцо может играть в любой из сильнейших европейских команд, но сейчас он счастлив выступать за «Наполи».
Очень много команд присылают предложения о покупке наших игроков, но они не продаются. Мы не супермаркет. Не станем продавать наших футболистов, если не купим кого-то, кто, по нашему мнению, сделает команду сильнее», — приводит слова президента «Наполи» Corriere dello Sport.
- 8 июня 2019
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:06
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:19
-
19:06
-
18:56
-
18:54
-
18:16
-
18:03
-
17:59
-
17:57
-
17:34
-
17:25
-
17:17
-
17:16
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:44
Партнерский контент