32-летний Кудряшов забил свой первый гол за сборную России

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов забил свой первый гол за национальную команду. 32-летний футболист отличился в матче отборочного этапа чемпионата Европы с командой Сан-Марино, сделав счёт 3:0 в пользу россиян.



На 36-й минуте встречи Фёдор получил передачу пяткой от Антона Миранчука. Защитник российской команды сумел подстроиться под мяч и направил его в сетку ворот соперника.



Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: Кипру — 0:5, Шотландии — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.