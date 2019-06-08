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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» интересуются Ригони. «Зенит» просит $ 15 млн

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» интересуются Ригони. «Зенит» просит $ 15 млн
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит» из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

Согласно сообщению Televisa Deportes, к футболисту проявляют интерес три клуба из Латинской Америки. Мексиканская «Америка» заинтересована в приобретении игрока «Зенита», но конкуренты у неё серьёзные: аргентинские гранды «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» также проявляют интерес к Ригони.

«Зенит» готов расстаться с футболистом за $ 15 млн. Это на $ 5 млн меньше суммы, за которую Ригони переходил из «Индепендьенте» в стан сине-бело-голубых летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 аргентинский футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах нынешнего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач.

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