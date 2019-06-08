Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Россия — Сан-Марино: Дзюба оформил дубль

Россия — Сан-Марино: Дзюба оформил дубль
Футбол / Евро-2020 0

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» проходит матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 74-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба довёл счёт до 5:0, забив свой второй гол в матче. Форвард отправил мяч в сетку ударом головой.

Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: с Кипром — 0:5, с Шотландией — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент