Россия — Сан-Марино: Смолов оформил дубль
В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» проходит матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 83-й минуте счёт стал 8:0 в пользу хозяев. Дубль оформил нападающий Фёдор Смолов.
Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: с Кипром — 0:5, с Шотландией — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
- 8 июня 2019
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