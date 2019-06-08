Покер Дзюбы и дубль Смолова помогли России разгромить Сан-Марино — 9:0

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России принимала Сан-Марино. Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Национальной команде удалось одержать победу со счётом 9:0.
Счёт был открыт на 25-й минуте, когда защитник гостей Микеле Чеволи поразил собственные ворота после прострела полузащитника россиян Александра Головина. На 31-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями нападающего Артёма Дзюбы, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут голом отметился защитник Фёдор Кудряшов. На 41-й минуте результат первого тайма точным ударом зафиксировал полузащитник Антон Миранчук.
Во второй половине встречи сборной России также некоторое время не удавалось забить. На 73-й минуте дубль оформил Дзюба, а уже спустя три минуты форвард записал себе в актив хет-трик. Ещё спустя минуту отличился нападающий Фёдор Смолов, на 83-й минуте он оформил дубль. Итог матча зафиксировал Дзюба, забивший в четвёртый раз на 88-й минуте.
Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям. При этом у бельгийцев есть игра в запасе.
- 8 июня 2019
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:17
-
21:04
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:06
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:19
-
19:06
-
18:56
-
18:54
-
18:16
-
18:03
-
17:59
-
17:57
-
17:34
-
17:25