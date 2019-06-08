Покер Дзюбы и дубль Смолова помогли России разгромить Сан-Марино — 9:0

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России принимала Сан-Марино. Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Национальной команде удалось одержать победу со счётом 9:0.



Счёт был открыт на 25-й минуте, когда защитник гостей Микеле Чеволи поразил собственные ворота после прострела полузащитника россиян Александра Головина. На 31-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями нападающего Артёма Дзюбы, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут голом отметился защитник Фёдор Кудряшов. На 41-й минуте результат первого тайма точным ударом зафиксировал полузащитник Антон Миранчук.



Во второй половине встречи сборной России также некоторое время не удавалось забить. На 73-й минуте дубль оформил Дзюба, а уже спустя три минуты форвард записал себе в актив хет-трик. Ещё спустя минуту отличился нападающий Фёдор Смолов, на 83-й минуте он оформил дубль. Итог матча зафиксировал Дзюба, забивший в четвёртый раз на 88-й минуте.



Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям. При этом у бельгийцев есть игра в запасе.