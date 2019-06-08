Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Покер Дзюбы и дубль Смолова помогли России разгромить Сан-Марино — 9:0

Покер Дзюбы и дубль Смолова помогли России разгромить Сан-Марино — 9:0
Футбол / Евро-2020 0

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России принимала Сан-Марино. Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Национальной команде удалось одержать победу со счётом 9:0.

Счёт был открыт на 25-й минуте, когда защитник гостей Микеле Чеволи поразил собственные ворота после прострела полузащитника россиян Александра Головина. На 31-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями нападающего Артёма Дзюбы, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут голом отметился защитник Фёдор Кудряшов. На 41-й минуте результат первого тайма точным ударом зафиксировал полузащитник Антон Миранчук.

Во второй половине встречи сборной России также некоторое время не удавалось забить. На 73-й минуте дубль оформил Дзюба, а уже спустя три минуты форвард записал себе в актив хет-трик. Ещё спустя минуту отличился нападающий Фёдор Смолов, на 83-й минуте он оформил дубль. Итог матча зафиксировал Дзюба, забивший в четвёртый раз на 88-й минуте.

Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям. При этом у бельгийцев есть игра в запасе.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 19:00 МСК
Россия
9 : 0
Сан-Марино
1:0 – Чеволи – 25 (автогол), 2:0 – Дзюба – 31 (пен), 3:0 – Кудряшов – 36, 4:0 – Миранчук – 41, 5:0 – Дзюба – 73, 6:0 – Дзюба – 76, 7:0 – Смолов – 77, 8:0 – Смолов – 83, 9:0 – Дзюба – 88
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент