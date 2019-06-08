Дзюба обошёл Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Нападающий сборной России Артём Дзюба, оформивший покер в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино, превзошёл достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.

Перед стартом поединка Дзюба 16 раз отличался в играх российской сборной. Аршавин и Карпин за свою карьеру в национальной команде забили по 17 голов. Теперь Дзюба с 20 мячами занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной России. От Романа Павлюченко Артёма отделяет один гол.

Второе место с 26 забитыми мячами занимает форвард Владимир Бесчастных. А на первой строчке располагается Александр Кержаков. В матчах за национальную сборную России он забивал 30 раз.