Дзюба обошёл Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России
Нападающий сборной России Артём Дзюба, оформивший покер в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино, превзошёл достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Перед стартом поединка Дзюба 16 раз отличался в играх российской сборной. Аршавин и Карпин за свою карьеру в национальной команде забили по 17 голов. Теперь Дзюба с 20 мячами занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной России. От Романа Павлюченко Артёма отделяет один гол.
Второе место с 26 забитыми мячами занимает форвард Владимир Бесчастных. А на первой строчке располагается Александр Кержаков. В матчах за национальную сборную России он забивал 30 раз.
Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино
Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.
- 8 июня 2019
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