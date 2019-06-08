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Матч сборных России и Сан-Марино в Саранске посетили 42 241 человек

Матч сборных России и Сан-Марино в Саранске посетили 42 241 человек
Футбол / Евро-2020 0

На матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино присутствовали 42 241 болельщик. Поединок проходил в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», вместимость которого составляет 44 442 зрителя.

Сборная России одержала победу со счётом 9:0. Счёт был открыт на 25-й минуте, когда защитник гостей Микеле Чеволи поразил собственные ворота. На 31-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями нападающего Артёма Дзюбы, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут голом отметился защитник Фёдор Кудряшов. На 41-й минуте результат первого тайма точным ударом зафиксировал полузащитник Антон Миранчук.

На 73-й минуте Дзюба оформил дубль, а уже спустя три минуты форвард записал себе в актив хет-трик. Спустя минуту забил нападающий Фёдор Смолов, на 83-й минуте он оформил дубль. Итог матча зафиксировал Дзюба, отличившийся в четвёртый раз на 88-й минуте.

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