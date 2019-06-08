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Босния проиграла Финляндии в отборе Евро-2020, Армения разгромила Лихтенштейн

Босния проиграла Финляндии в отборе Евро-2020, Армения разгромила Лихтенштейн
Футбол / Евро-2020 0

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Финляндии принимала Боснию и Герцеговину. Матч прошёл в Тампере на одноимённом стадионе и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме, их автором стал нападающий Теэму Пукки, поразивший ворота соперника на 56-й и 68-й минутах.

С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 19:00 МСК
Финляндия
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 – Пукки – 56, 2:0 – Пукки – 68

В параллельном матче Армения на своём поле разгромила Лихтенштейн со счётом 3:0 благодаря голам Геворга Казаряна, Александра Карапетяна и Тиграна Барсегяна.

Азербайджан при своих болельщиках проиграл Венгрии со счётом 1:3. У гостей дублем отметился Вилли Орбан, ещё один гол забил Давид Хольман. У хозяев отличился Махир Мадатов.

Эстония дома уступила Северной Ирландии со счётом 1:2. На гол Константина Васильева гости ответили двумя ударами Джоша Мадженниса.

Молдавия на своём поле одолела Андорру — 1:0, гол забил Игорь Армаш.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 19:00 МСК
Армения
3 : 0
Лихтенштейн
1:0 – Казарян – 2, 2:0 – Карапетян – 18, 3:0 – Барсегян – 90+1
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 19:00 МСК
Азербайджан
1 : 3
Венгрия
0:1 – Орбан – 18, 0:2 – Орбан – 53, 1:2 – Мадатов – 69, 1:3 – Хольман – 71
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 19:00 МСК
Эстония
1 : 2
Северная Ирландия
1:0 – Васильев – 25, 1:1 – Вашингтон – 77, 1:2 – Мадженнис – 80
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 19:00 МСК
Молдавия
1 : 0
Андорра
1:0 – Армаш – 8
Удаления: Ионицэ, 47 – нет
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