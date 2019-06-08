Босния проиграла Финляндии в отборе Евро-2020, Армения разгромила Лихтенштейн

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Финляндии принимала Боснию и Герцеговину. Матч прошёл в Тампере на одноимённом стадионе и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме, их автором стал нападающий Теэму Пукки, поразивший ворота соперника на 56-й и 68-й минутах.
С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
В параллельном матче Армения на своём поле разгромила Лихтенштейн со счётом 3:0 благодаря голам Геворга Казаряна, Александра Карапетяна и Тиграна Барсегяна.
Азербайджан при своих болельщиках проиграл Венгрии со счётом 1:3. У гостей дублем отметился Вилли Орбан, ещё один гол забил Давид Хольман. У хозяев отличился Махир Мадатов.
Эстония дома уступила Северной Ирландии со счётом 1:2. На гол Константина Васильева гости ответили двумя ударами Джоша Мадженниса.
Молдавия на своём поле одолела Андорру — 1:0, гол забил Игорь Армаш.
- 8 июня 2019
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