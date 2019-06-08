Смолов забил 100-й гол в карьере

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов преодолел отметку в сто голов, забитых за свою профессиональную карьеру. Это достижение покорилось ему в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино.
На 60-й минуте встречи Смолов вышел на замену вместо своего одноклубника Антона Миранчука, а уже спустя 17 минут Фёдору удалось забить 100-й гол в карьере. Форвард получил передачу от Магомеда Оздоева и низом направил мяч в ворота Сан-Марино. Вскоре Смолов открыл и вторую сотню своих голов — на 83-й минуте он оформил дубль, замкнув навес от Артёма Дзюбы.
Сборная России одержала победу со счётом 9:0. Помимо Смолова, голами отметились Антон Миранчук, Фёдор Кудряшов и Артём Дзюба, оформивший покер. Ещё один мяч игроки сборной Сан-Марино забили в собственные ворота.
- 8 июня 2019
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