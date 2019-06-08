Во время матча сборной Испании в дом Мораты проникли вооружённые грабители

Семья испанского футболиста Альваро Мораты подверглась нападению, когда футболист играл за национальную сборную в гостевом матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Фарерских островов, говорится в сообщении Marca.



Нападавшие были вооружены. Они проникли в дом, похитив предметы, общую стоимость которых ещё предстоит подсчитать. Во время нападения вся семья Мораты находилась дома. Никто из них не пострадал.



Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать грабителей не удалось. По данному делу открыто расследование.



Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов со счётом 4:1. В составе «красной фурии» отличились Рамос, Навас и Гайя. Ещё один гол игроки сборной Фарерских островов забили в собственные ворота. Альваро Мората провёл на поле весь матч.