Дзюба: этот рекорд сборной России продержится долго, если Гибралтар не попадётся

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал рекордную победу национальной команды над Сан-Марино со счётом 9:0 в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.
«Очень рады, что впервые в истории победили со счётом 9:0. После шестого и седьмого голов стали кричать: «Десять, десять!», побуждая столько забить. Я очень рад, что забил, мог ещё больше забить. Думаю, этот рекорд продержится долго, если Гибралтар не попадётся.
Дальше — концентрация на Кипр. Очень неприятный соперник, будет играть от обороны. У нас свои задачи, мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, чтобы этот праздник без нас не прошёл. Будем готовиться к Кипру с завтрашнего дня. Нам нельзя терять очки, это чревато, ведь мы проиграли Бельгии. Именно поэтому хотели сегодня как можно больше забить», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
- 8 июня 2019
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:17
-
21:04
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:06
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:19
-
19:06
-
18:56
-
18:54
-
18:16
-
18:03
-
17:59
-
17:57
-
17:34
-
17:25