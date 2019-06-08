Дзюба: этот рекорд сборной России продержится долго, если Гибралтар не попадётся

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал рекордную победу национальной команды над Сан-Марино со счётом 9:0 в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.

«Очень рады, что впервые в истории победили со счётом 9:0. После шестого и седьмого голов стали кричать: «Десять, десять!», побуждая столько забить. Я очень рад, что забил, мог ещё больше забить. Думаю, этот рекорд продержится долго, если Гибралтар не попадётся.



Дальше — концентрация на Кипр. Очень неприятный соперник, будет играть от обороны. У нас свои задачи, мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, чтобы этот праздник без нас не прошёл. Будем готовиться к Кипру с завтрашнего дня. Нам нельзя терять очки, это чревато, ведь мы проиграли Бельгии. Именно поэтому хотели сегодня как можно больше забить», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.