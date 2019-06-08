Черчесов — о выбежавшем фанате: сложно понять мотивы. Хотите в сборную — звоните

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о болельщике, выбежавшем на поле во время матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0).



«Честно говоря, когда девушка выбежала, было приятнее. Парень мне не понравился, если честно. Если серьёзно, мне сложно понять мотивы людей, которые это делают. Какой смысл во всех этих выбеганиях? Хотите играть в сборной — позвоните, выпустим. Как-то это неправильно», — сказал Черчесов на пресс-конференции.



Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям, при этом у бельгийцев есть игра в запасе. С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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