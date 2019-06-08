Экс-футболист «Тоттенхэма» скончался в возрасте 49 лет

49-летний английский футболист и тренер Джастин Эдинбург скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает TEAMtalk.



Эдинбургу стало плохо в понедельник, 3 июня. Он был госпитализирован, и врачи оказали ему необходимую помощь. Сегодня, 8 июня, сердце англичанина остановилось. Спасти его не удалось.



Эдинбург известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм Хотспур», за который он играл с 1990 по 2000 год. Защитник принял участие в 215 матчах, отметившись одним забитым мячом. В 2006 году Эдинбург завершил профессиональную карьеру и стал тренером.



Последним клубом, который англичанин возглавлял до сегодняшнего дня, стал лондонский «Лейтон Ориент», в минувшем сезоне одержавший победу в Национальной лиге Англии, набрав 89 очков в 46 поединках.