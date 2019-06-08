Экс-футболист «Тоттенхэма» скончался в возрасте 49 лет

49-летний английский футболист и тренер Джастин Эдинбург скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает TEAMtalk.
Эдинбургу стало плохо в понедельник, 3 июня. Он был госпитализирован, и врачи оказали ему необходимую помощь. Сегодня, 8 июня, сердце англичанина остановилось. Спасти его не удалось.
Эдинбург известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм Хотспур», за который он играл с 1990 по 2000 год. Защитник принял участие в 215 матчах, отметившись одним забитым мячом. В 2006 году Эдинбург завершил профессиональную карьеру и стал тренером.
Последним клубом, который англичанин возглавлял до сегодняшнего дня, стал лондонский «Лейтон Ориент», в минувшем сезоне одержавший победу в Национальной лиге Англии, набрав 89 очков в 46 поединках.
- 8 июня 2019
-
23:55
-
23:44
-
23:38
-
23:24
-
23:07
-
23:04
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:17
-
21:04
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:06
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:32