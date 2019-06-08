Игроки сборной России записали видеообращение к травмированному Газинскому

Футболисты сборной России, одержавшие победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино со счётом 9:0, записали видеообращение к Юрию Газинскому, который не сумел принять участие в игре из-за травмы.
«Юра, выздоравливай! Мы очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!» — сказал капитан сборной России Артём Дзюба.
Видеообращение национальной команды можно посмотреть в «Твиттере» RuFootball.
Юрий Газинский получил травму плеча в контрольном матче с «Чертаново» (6:0) в рамках подготовительного сбора национальной команды перед матчами отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командами Сан-Марино и Кипра. Игрок «Краснодара» и сборной России перенёс операцию, которая прошла успешно.
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