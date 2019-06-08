Черчесов: посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на игру Кудряшова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру отдельных футболистов национальной команды в поединке отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0).

«Миранчуки выполнили все поставленные перед ними задачи, но нам надо было добавлять в атаке, ведь счёт был 4:0, поэтому я заменил их. Они свою роль сыграли хорошо. Им потихоньку нужно превращаться в игроков основного состава сборной. Сегодня мы им такую возможность предоставили. Так кто-то быстрее, кто-то медленнее становится крепче.



Кудряшов показал максимум или ему есть куда расти? Фёдора мы знаем давно, он ещё в 17–18 лет у меня в основном составе «Спартака» играл. Надо отдать ему должное, ведь полгода в Турции пошли ему в плюс. Он в каких-то компонентах добавил, что не может нас не радовать. Он сыграл качественный матч, как и в Казахстане. Сейчас он перед выбором, оставаться в Турции или возвращаться. Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его сегодняшнюю игру.



Что касается Дзюбы, то и до игры мы говорили, что нас ждёт. Артём выполнил всё и как капитан, и как игрок. Сегодняшнюю игру можно записать ему в актив. Как у него, так и у других игроков были нюансы во время игры. Это нужно в спокойной обстановке проанализировать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».