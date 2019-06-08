Беларусь дома уступила Германии, Италия в гостях одолела Грецию в отборе ЧЕ-2020

Сборная Беларуси в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 уступила команде Германии со счётом 0:2.
На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане. Больше голов в первом тайме болельщики не увидели.
Через 12 минут после начала второй половины встречи немцы удвоили преимущество. Гол забил Марко Ройс. Немцы уверенно довели дело до победы со счётом 2:0. После трёх туров Германия занимает второе место в группе С, имея в своём активе 6 очков. Беларусь замыкает таблицу, уступив во всех играх.
В группе J сильнейшего выявляли команды Греции и Италии. Исход поединка был решён в середине первого тайма. С 23-й по 33-ю минуту итальянцы отличились трижды. Забили Барелла, Инсинье и Бонуччи. Счёт 3:0 в пользу Италии сохранился до финального свистка.
Итальянцы одержали третью победу в трёх матчах и вырвались в единоличные лидеры группы. Греки с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.
- 8 июня 2019
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