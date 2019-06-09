Мбаппе установил личный антирекорд в проигранном матче со сборной Турции

Сборная Франции потерпела поражение в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Турцией, который состоялся сегодня, 8 июня, на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Согласно подсчётам Opta, нападающий французской команды Килиан Мбаппе в этой встрече потерял мяч 22 раза. Это является худшим показателем для 20-летнего форварда за всё время его выступления за сборную с 2017 года.
Сборная Турции, набрав 9 очков, поднялась на первое место в группе H. Франция осталась с 6 очками и теперь занимает вторую строчку, опережая Исландию по дополнительным показателям. С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
В 4-м туре французской команде предстоит на выезде сыграть с Андоррой. Турки в свою очередь отправятся в гости к Исландии.
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