Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду совершил добрый поступок, откликнувшись на просьбу 11-летнего мальчика.



Футболисты португальской национальной команды отправлялись в отель на автобусе поле проведённой тренировки. По дороге Роналду заметил на улице мальчика, стоящего у дороги с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня». Футболист попросил водителя остановиться, позвал мальчика внутрь автобуса и сделал с ним совместную фотографию.



11-летний болельщик, которого зовут Эдуардо, болеет лейкемией.

Видео этого трогательного поступка можно посмотреть в «твиттере» SportsCenter.



Сегодня, 9 июня, сборная Португалии сыграет с командой Нидерландов в финале Лиги наций.