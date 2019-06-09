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Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду совершил добрый поступок, откликнувшись на просьбу 11-летнего мальчика.

Футболисты португальской национальной команды отправлялись в отель на автобусе поле проведённой тренировки. По дороге Роналду заметил на улице мальчика, стоящего у дороги с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня». Футболист попросил водителя остановиться, позвал мальчика внутрь автобуса и сделал с ним совместную фотографию.

11-летний болельщик, которого зовут Эдуардо, болеет лейкемией.

Видео этого трогательного поступка можно посмотреть в «твиттере» SportsCenter.

Сегодня, 9 июня, сборная Португалии сыграет с командой Нидерландов в финале Лиги наций.

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