Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией
Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду совершил добрый поступок, откликнувшись на просьбу 11-летнего мальчика.
Футболисты португальской национальной команды отправлялись в отель на автобусе поле проведённой тренировки. По дороге Роналду заметил на улице мальчика, стоящего у дороги с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня». Футболист попросил водителя остановиться, позвал мальчика внутрь автобуса и сделал с ним совместную фотографию.
11-летний болельщик, которого зовут Эдуардо, болеет лейкемией.
Видео этого трогательного поступка можно посмотреть в «твиттере» SportsCenter.
Сегодня, 9 июня, сборная Португалии сыграет с командой Нидерландов в финале Лиги наций.
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