Экс-глава афганской федерации футбола пожизненно отстранён за домогательства

Бывший президент федерации футбола Афганистана (AFF) Керамуудин Карим получил наказание в связи с домогательствами в отношении футболисток женской национальной команды.
Как сообщает Deutsche Welle, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение пожизненно отстранить функционера от любой деятельности, связанной с футболом, а также оштрафовать его на сумму в 1 млн швейцарских франков (около € 890 тыс.).
Ранее стало известно, что некоторые игроки женской сборной Афганистана становились жертвами сексуального и физического насилия. Участие в этом принимали представители AFF, включая главу организации. Федерация опровергла обвинения, однако прокуратура Афганистана начала проверку по данному делу.
В ноябре прошлого года бывший руководитель департамента женского футбола AFF Халида Попал рассказала о сексуальном и физическом насилии и смертельных угрозах в адрес игроков женской национальной команды.
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