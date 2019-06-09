Тренер Сан-Марино: когда сможем на равных играть с Россией? Не в этой жизни

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варелла прокомментировал поражение его команды со счётом 0:9 от России матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.



«Мы ожидали, что матч будет сложным, болезненным. Понимали, что Россия захочет преодолеть планку в семь голов в наши ворота. Хочу сказать, что россияне проявили уважение к нам, после некоторого количества голов они праздновали уже не так активно. Наша команда была не очень хорошо готова к матчу физически, мы часто теряли мяч, выпадали из игры. Команда потерялась, я ожидал больше активности. Но после счета 0:3 мы стали откровенно сдавать, проигрывая даже простые мячи.



Настанут ли когда-нибудь такие времена, когда сборная Сан-Марино сможет на равных играть против России? Наверное тогда, когда нас с вами уже не будет в этом мире.



Последний чемпионат мира показал, что сборная России, безусловно, входит число лучших команд мира, как минимум в восьмерку. Видно, что Россия на подъеме и очнулась от летаргического сна. Команда набирает ход, у нее есть и ритм, и техника. Сейчас сборная России может одолеть любого соперника. Но показательным в этом смысле будет ответный матч против Бельгии в отборочном цикле», — приводит слова Вареллы официальный сайт РФС.

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