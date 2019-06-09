Бубнов: матч с Сан-Марино стал хорошей тренировкой для сборной России

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил выступление России в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино (9:0).



«С соперником такого уровня очень удобно отрабатывать как раз атакующую модель игры. Наша команда сразу накрыла Сан-Марино высоким прессингом, не давая, по сути, выйти за свою половину поля. Уровень квалификации российских игроков позволял разыгрывать самые разные комбинации, в том числе с участием крайних защитников. Кроме того, это была отличная возможность для нападающих отработать взаимодействие.



Получилась хорошая тренировка для сборной России, которая смогла посмотреть различные сочетания впереди. Надо отметить, что подопечные Станислава Черчесова вышли на поле с отличным настроем и подтвердили его действиями на поле. Безусловно, встреча получилась полутренировочной, но без должной мотивации даже её можно провалить. В любом случае, нагрузку против соперника, обороняющегося всей командой, получаешь очень большую», — цитирует Бубнова Sportbox.



Не щадя карлика. Эта сборная бьётся за матушку-Русь! Мы вновь увидели ту самую родную сборную – яркую, нацеленную на результат и стремящуюся порадовать публику.