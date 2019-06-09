«Наши парни», народная любовь к Дзюбе и прорыв фаната. Фото Россия — Сан-Марино

8 июня в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в третьем туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России разгромила Сан-Марино. Встреча завершилась со счётом 9:0.

Счёт был открыт на 25-й минуте, когда защитник гостей Микеле Чеволи поразил собственные ворота после прострела полузащитника россиян Александра Головина. На 31-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями нападающего Артёма Дзюбы, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут голом отметился защитник Фёдор Кудряшов. На 41-й минуте точным ударом отличился полузащитник Антон Миранчук.

Во второй половине встречи сборной России также некоторое время не удавалось забить. На 73-й минуте дубль оформил Дзюба, а уже спустя три минуты он записал себе в актив хет-трик. Ещё спустя минуту отличился нападающий Фёдор Смолов, на 83-й минуте он оформил дубль. Точуц в матче поставил Дзюба, забивший в четвёртый раз на 88-й минуте.

Лучшие фото с матча Россия — Сан-Марино — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Олега Ерёмина.