Куман: играть в финале Лиги наций — это удовольствие, а не давление
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Португалии.
«Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займём первое место. Теперь мы в финале. Играть в финале — это удовольствие, а не давление. Мы победили Францию, Германию, Англию… Было бы здорово победить и Португалию в финале на её территории.
У нас есть план, и у Португалии тоже будет план. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь всё возможно», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.
Роналду: постараемся сделать всё возможное для победы в Лиге наций
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