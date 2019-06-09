Тренер Германии: чувствовали, что сборная Беларуси хотела навязать нам свою игру

Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал результат матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командой Беларуси (2:0).
«Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в каких-то моментах проседали. Но в целом я доволен.
Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.
Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лёв нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи», — приводит слова Зорга «Прессбол».
Напомним, главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Из-за проблем со здоровьем Лёв также пропустит матч сборной в отборочном турнире чемпионата Европы–2020 с Эстонией, который состоится 11 июня в Майнце.
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