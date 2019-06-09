Дешам — о поражении от Турции: для сборной Франции это была пощёчина

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Турции. Матч состоялся на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Когда вся команда показывает игру такого уровня, то из такого матча не получается извлечь ничего положительного. Мы не сделали того, что должны были, в матче с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет.

Для нас это была пощёчина, больше мне нечего сказать. Поздравляем сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам», — приводит слова Дешама TF1.

Сборная Турции, набрав 9 очков, поднялась на первое место в группе H. Франция осталась с 6 очками и теперь занимает вторую строчку, опережая Исландию по дополнительным показателям.