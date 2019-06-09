Клуб из села Ковалёвка будет выступать в высшей лиге Украины

Скромный клуб «Колос» из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области впервые добился права участвовать в первенстве высшего дивизиона чемпионата Украины.
Село Ковалёвка численностью около 1600 жителей стало самым маленьким населённым пунктом по численности населения в истории украинской Премьер-лиги. Оно находится на расстоянии 80 км от столицы Украины в Васильковском районе.
До этого самым малочисленными населёнными пунктами численностью около 40 тыс. человек были города Ахтырка и Шепетовка, представлявшие в чемпионате Украины «Нефтяник-Укрнефть» и «Темп» соответственно.
Футбольный клуб «Колос» основан в 2012 году. В сезоне-2015/16 выступал во второй лиге Украины. С сезона-2016/17 играл в первой лиге. Домашний стадион команды вмещает 1850 человек.
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