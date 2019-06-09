Гнабри: Беларусь оказалась непростым соперником

Полузащитник немецкой сборной Серж Гнабри поделился эмоциями после матча с национальной командой Беларуси, который сборная Германии выиграла в гостях со счётом 2:0 на «Борисов-Арене».



«Конечно, соперник был непростым. Создавали довольно сложные моменты. Но всё-таки мы были к этому готовы. Тем не менее нам пришлось непросто в том матче. Конечно, мы хотели забить ещё. После второго нашего гола ожидали, что наше давление не ослабнет. Однако после второго гола всё продолжилось в обычном ритме», — цитирует Гнабри By.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».



После победы в гостевом матче с белорусскими футболистами национальная команда Германии переместилась на второе место в группе С. Первое место, набрав 9 очков, занимает сборная Северной Ирландии, выигравшая все три матча. На третьем месте — сборная Нидерландов, и у команды один матч в запасе.

Тренер Германии: чувствовали, что сборная Беларуси хотела навязать нам свою игру