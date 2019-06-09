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Погба: не помню, когда сборная Франции в последний раз играла так плохо

Погба: не помню, когда сборная Франции в последний раз играла так плохо
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился впечатлениями от матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Турции (0:2).

«Думал, пытался понять, что пошло не так, но не смог найти ответа. Сегодня был один из тех дней, когда вы прибегаете к разным решениям, но ничего из это не работает в игре, а стоит упустить соперника из виду, эта ошибка превращается в гол. Мы не были опасны, мы не били по воротам. Честно говоря, не помню, когда мы в последний раз играли так плохо.

Мы были готовы к встрече с Турцией. Знали, что это матч высокого уровня и болельщики будут подгонять соперников. Мы забились в глубь обороны и не могли создать опасные моменты. Необходимо всё проанализировать и найти ответ. Безусловно, это нужно сделать в ближайшее время», — приводит слова Погба L'Equipe.

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