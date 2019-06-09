Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях

Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях
Футбол / Англия 0

26-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард останется в клубе, несмотря на перестройку состава, которую проводит главный тренер команды норвежец Уле-Гуннар Сульшер.

По информации Daily Express, по новому соглашению Лингард будет получать £ 130 тыс. ($ 165,5 тыс.) в неделю. Действующий контракт английского футболиста истекает через два года. По нему хавбек «Манчестер Юнайтед» получает чуть больше £ 100 тыс. ($ 127 тыс.) в неделю.

Лингард является воспитанником клуба. Всю карьеру он проводит в стане «Манчестер Юнайтед», не считая четырех непродолжительных аренд. Лингард успел поиграть за «Лестер Сити», «Бирмингем», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Дерби Каунти».

В минувшем сезоне на счету 26-летнего хавбека в 27 матчах английской Премьер-лиги четыре мяча и три результативные передачи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент