Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях

26-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард останется в клубе, несмотря на перестройку состава, которую проводит главный тренер команды норвежец Уле-Гуннар Сульшер.
По информации Daily Express, по новому соглашению Лингард будет получать £ 130 тыс. ($ 165,5 тыс.) в неделю. Действующий контракт английского футболиста истекает через два года. По нему хавбек «Манчестер Юнайтед» получает чуть больше £ 100 тыс. ($ 127 тыс.) в неделю.
Лингард является воспитанником клуба. Всю карьеру он проводит в стане «Манчестер Юнайтед», не считая четырех непродолжительных аренд. Лингард успел поиграть за «Лестер Сити», «Бирмингем», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Дерби Каунти».
В минувшем сезоне на счету 26-летнего хавбека в 27 матчах английской Премьер-лиги четыре мяча и три результативные передачи.
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