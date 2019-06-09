Деку: понимали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько

Бывший полузащитник «Порту», «Барселоны» и сборной Португалии Деку поделился мнением о нападающем португальской национальной сборной Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги наций УЕФА с Нидерландами.



«Криштиану счастлив в сборной Португалии, и это прекрасно видно по его игре. Кроме того, он является капитаном команды и её лидером. Когда он дебютировал в составе сборной, мы понимали, что он станет великим, но не думали, что настолько. Роналду — один из лучших футболистов в истории. И доказательством этого является то, что игроку практически невозможно поддерживать высокий уровень на протяжении стольких лет. Подобное подвластно лишь действительно одарённому человеку», — приводит слова Деку A Bola.

Матч Португалия — Нидерланды состоится сегодня, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 21:45 мск.