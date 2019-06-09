Куман: нельзя остановить Роналду, когда он в ударе, и в этом прелесть футбола

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отметил, что голландская команда не имеет конкретного плана по остановке нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в финальном матче Лиги наций УЕФА.



«Есть ли специальный план для того, чтобы остановить Роналду? Нет. Мы знаем, что он один из лучших игроков в мире, но самая хорошая вещь в футболе заключается в том, что ты никогда не может полностью закрыть игрока, потому что иногда он бывает в ударе. Ты ничего не можешь с этим сделать, и в этом прелесть. Если бы ты мог остановить кого угодно, остановить Месси или Роналду, не было бы никакого интереса. Мы знаем об игровых качествах Роанлду, и, безусловно, планируем уверенно работать в защите. Когда мы владеем мячом, нам нужна хорошая организация действий в обороне, но эта защита не нацелена на остановку одного конкретного игрока. Это не в нашем стиле», — приводит слова Кумана Goal.com.

Куман: играть в финале Лиги наций — это удовольствие, а не давление