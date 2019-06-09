Канчельскис: такие команды, как Сан-Марино, нельзя допускать к отборочным матчам

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал рекордную победу сборной России со счётом 9:0 в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино.



«Сан-Марино попало к нам в группу. Есть польза или нет, а играть с ними надо. И ещё придётся. Конечно, выходить в Европу с такими футболистами — смешно и неправильно.



Я переключал на другие матчи, где было более интересно. Руководителям УЕФА надо задуматься. Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам. Жалко смотреть. Они сами не понимали, что творят. Не знают, что вообще делать на футбольном поле: куда бежать, что делать с мячом.



Хорошо, что установили рекорд, но против такой команды мог выйти любой состав и выиграл бы. Дзюба? На это было смешно смотреть. Дзюбе еще надо было в VIP-ложу побежать и кого-то поблагодарить или поцеловать. Хватит ли сил? На Кипр должно остаться. Если такие сборные будем бояться, тогда не надо выходить на футбольное поле», — приводит слова Канчельскиса «Спорт день за днём».

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