Шаронов: Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов рассказал о влиянии бывшего тренера клуба Курбана Бердыева на его становление.



«Для меня Казань и „Рубин“ — большая часть жизни. Рад, что продолжаю работать здесь после завершения карьеры. Это честь, и я хочу приносить максимальную пользу.



Когда был игроком, даже не задумывался о работе тренером. Даже желания не было. Это две совершенно разные профессии. Я концентрируюсь на том, что происходит сейчас. Мечтать нет смысла. С руководством мы больше говорили о комплектовании команды, об игроках, кого я вижу в составе. Мне нравится комбинационный футбол, но отталкиваться надо от качеств игроков. Основная схема — 4-3-3, но в футболе главное не схема, есть определённые структуры в атаке и обороне. Все зависит от игроков, от того, как они выстроены.



Курбан Бекиевич Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни. Он сделал из меня игрока и изменил мое отношение к футболу. Он научил любить игру, научил профессионализму, и этому я учу игроков», — сказал Шаронов в интервью клубной пресс-службе.

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»