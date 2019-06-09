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Источник: в Мексике проявляют интерес к Дзагоеву

Источник: в Мексике проявляют интерес к Дзагоеву
Футбол / РПЛ 0

Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.

По информации источника, 28-летний футболист близок к подписанию контракта с клубом из Центральной Америки. Напомним, текущее соглашение Дзагоева с московским ЦСКА истекает этим летом, поэтому хавбек может перейти в другую команду на правах свободного агента. В данный момент Дзагоев восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.

Дзагоев является воспитанником московского ЦСКА. В минувшем сезоне в 7 матчах Российской Премьер-Лиги на счету полузащитника одна результативная передача. В составе ЦСКА Дзагоев трижды становился чемпионом России и по четыре раза — обладателем Кубка и Суперкубка России.

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