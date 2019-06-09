Источник: в Мексике проявляют интерес к Дзагоеву

Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal.
По информации источника, 28-летний футболист близок к подписанию контракта с клубом из Центральной Америки. Напомним, текущее соглашение Дзагоева с московским ЦСКА истекает этим летом, поэтому хавбек может перейти в другую команду на правах свободного агента. В данный момент Дзагоев восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.
Дзагоев является воспитанником московского ЦСКА. В минувшем сезоне в 7 матчах Российской Премьер-Лиги на счету полузащитника одна результативная передача. В составе ЦСКА Дзагоев трижды становился чемпионом России и по четыре раза — обладателем Кубка и Суперкубка России.
- 9 июня 2019
-
12:03
-
11:53
-
11:43
-
11:33
-
11:21
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:46
-
10:31
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
09:57
-
09:47
-
09:34
-
09:31
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:16
-
07:46
-
07:15
-
05:53
-
03:59
-
02:45
-
01:56
-
01:49
-
01:16
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:33
-
00:23