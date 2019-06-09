Голкипер сборной Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков

Голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских болельщиков за поддержку после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (0:9).
«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши многочисленные сообщения сделали плохой вечер чуть более приятным. Я бы хотел ответить каждому из вас, но это невозможно. Обнимаю каждого из вас», — написал Бенедеттини на странице в «Инстаграме».
Сборная России набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I, уступая национальной команде Бельгии 3 очка. Сан-Марино (0) располагается на последнем, 6-м месте в группе I.
В следующем туре отборочного турнира Евро-2020 Россия сыграет со сборной Кипра. Матч состоится 11 июня на стадионе «Нижний Новгород».
- 9 июня 2019
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