«Манчестер Юнайтед» готов заплатить Де Хеа $ 25 млн, чтобы он ушёл в «ПСЖ» летом

«Манчестер Юнайтед», желающий продать испанского вратаря Давида Де Хеа во французский «ПСЖ», готов пойти на довольно радикальные меры ради совершения трансфера. Клуб собирается предложить 28-летнему голкиперу £ 20 млн ($ 25,474 млн), чтобы тот покинул команду в летнее трансферное окно, говорится в сообщении The Sun.
Сам Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» ещё на сезон, поскольку его контракт истекает через год. Став свободным агентом, испанец сумеет заработать значительно большую сумму от последующего трансфера, нежели сейчас. Боссы «Манчестер Юнайтед» надеются, что $ 25 млн заставят голкипера передумать и согласиться на переход.
«ПСЖ» занимается поиском нового вратаря после ухода итальянца Джанлуиджи Буффона. Помимо Де Хеа французский клуб рассматривает кандидатуру голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
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