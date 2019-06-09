«Манчестер Юнайтед» готов заплатить Де Хеа $ 25 млн, чтобы он ушёл в «ПСЖ» летом

«Манчестер Юнайтед», желающий продать испанского вратаря Давида Де Хеа во французский «ПСЖ», готов пойти на довольно радикальные меры ради совершения трансфера. Клуб собирается предложить 28-летнему голкиперу £ 20 млн ($ 25,474 млн), чтобы тот покинул команду в летнее трансферное окно, говорится в сообщении The Sun.



Сам Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» ещё на сезон, поскольку его контракт истекает через год. Став свободным агентом, испанец сумеет заработать значительно большую сумму от последующего трансфера, нежели сейчас. Боссы «Манчестер Юнайтед» надеются, что $ 25 млн заставят голкипера передумать и согласиться на переход.



«ПСЖ» занимается поиском нового вратаря после ухода итальянца Джанлуиджи Буффона. Помимо Де Хеа французский клуб рассматривает кандидатуру голкипера «Реала» Кейлора Наваса.



«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену Буффону