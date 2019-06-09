Смолов: сборной России будет гораздо сложнее в матче с Кипром, чем с Сан-Марино

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0), а также рассказал о настрое команды на встречу с Кипром.



«Конечно, приятно побеждать и забивать. Рад, что смог принять участие в рекордном историческом матче. Большое спасибо болельщикам. Надеюсь, мы их порадовали количеством голов и качеством игры. Спасибо за поддержку, нам очень приятно.



Станислав Саламович Черчесов говорил, что этот матч является проверкой на профессионализм. Нужно было продолжать забивать, потому что мы все являемся профессионалами. Нужно создавать и реализовать моменты независимо от соперника и от счёта. Было предчувствие, что выйду на поле. Я благодарен, что Станислав Саламович меня выпустил. Также благодарен партнёрам, которые снабдили меня передачами. Всё получилось.



Думаю, настрой на Кипр будет даже более серьёзным, потому что все прекрасно понимают, что это соперник другого уровня. Будет гораздо сложнее», — сказал Смолов в интервью пресс-службе национальной команды.

Смолов забил 100-й гол в карьере