Дзюба исполнил мечту тяжело больного мальчика и пожал ему руку

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба исполнил мечту тяжело больного мальчика Никиты Завьялкина и пожал ему руку.



Ранее 10-летний мальчик позвонил в эфир, как и другие граждане. Люди обращались с вопросами, проблемами, а Никита рассказал о заветной мечте — пожать руку Дзюбе. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и глава Мордовии Владимир Волков присоединились к Дзюбе и тоже пожали руку Никите.

Накануне сборная России разгромила национальную команду Сан-Марино (9:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который проходил в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Победа стала самой крупной в истории российской национальной команды. В следующем туре сборная России встретится с национальной командой Кипра.