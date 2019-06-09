Дзюба исполнил мечту тяжело больного мальчика и пожал ему руку

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба исполнил мечту тяжело больного мальчика Никиты Завьялкина и пожал ему руку.
Ранее 10-летний мальчик позвонил в эфир, как и другие граждане. Люди обращались с вопросами, проблемами, а Никита рассказал о заветной мечте — пожать руку Дзюбе. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и глава Мордовии Владимир Волков присоединились к Дзюбе и тоже пожали руку Никите.
Накануне сборная России разгромила национальную команду Сан-Марино (9:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который проходил в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Победа стала самой крупной в истории российской национальной команды. В следующем туре сборная России встретится с национальной командой Кипра.
- 9 июня 2019
-
13:37
-
13:36
-
13:18
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:12
-
12:03
-
11:53
-
11:43
-
11:33
-
11:21
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:46
-
10:31
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
09:57
-
09:47
-
09:34
-
09:31
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:16
-
07:46
-
07:15
-
05:53