«Интер» хочет приобрести у «Ромы» Джеко и Коларова

«Интер» продолжает активную трансферную кампанию в текущее летнее трансферное окно. На сей раз миланцы рассчитывают договориться с «Ромой» о покупке боснийского нападающего Эдина Джеко и сербского защитника Александра Коларова, сообщает Football Italia.



В покупке двух игроков римского клуба лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте. Миланцы планируют заплатить «Роме» € 10 млн и включить в сделку своего молодого нападающего Меролу.



Ранее клубы уже проводили похожий обмен, результаты которого оказались для «Интера» неудачными. Летом 2018 года они включили в сделку по бельгийцу Радже Наингголану защитника Давиде Сантона и молодого таланта Николо Дзаньоло. Последний сразу стал одним из лучших игроков в римском клубе.