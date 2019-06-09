«Интер» хочет приобрести у «Ромы» Джеко и Коларова
«Интер» продолжает активную трансферную кампанию в текущее летнее трансферное окно. На сей раз миланцы рассчитывают договориться с «Ромой» о покупке боснийского нападающего Эдина Джеко и сербского защитника Александра Коларова, сообщает Football Italia.
В покупке двух игроков римского клуба лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте. Миланцы планируют заплатить «Роме» € 10 млн и включить в сделку своего молодого нападающего Меролу.
Ранее клубы уже проводили похожий обмен, результаты которого оказались для «Интера» неудачными. Летом 2018 года они включили в сделку по бельгийцу Радже Наингголану защитника Давиде Сантона и молодого таланта Николо Дзаньоло. Последний сразу стал одним из лучших игроков в римском клубе.
- 9 июня 2019
-
13:37
-
13:36
-
13:18
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:12
-
12:03
-
11:53
-
11:43
-
11:33
-
11:21
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:46
-
10:31
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
09:57
-
09:47
-
09:34
-
09:31
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:16
-
07:46
-
07:15
-
05:53
Партнерский контент