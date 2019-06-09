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Швейцария — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Швейцария — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 9 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском городе Гимарайнше в матче за 3-е место в Лиге наций УЕФА встретятся сборные Швейцарии и Англии. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Швейцарии проиграла национальной команде Португалии со счётом 1:3. Хет-трик в том матче на счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта в 1/2 финала турнира со счётом 1:3 проиграла команде Нидерландов, пропустив в дополнительное время встречи.

В финальном матче Лиги наций УЕФА сыграют Португалия и Нидерланды. Встреча состоится сегодня, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.

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