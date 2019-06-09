Швейцария — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Сегодня, 9 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском городе Гимарайнше в матче за 3-е место в Лиге наций УЕФА встретятся сборные Швейцарии и Англии. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Швейцарии проиграла национальной команде Португалии со счётом 1:3. Хет-трик в том матче на счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта в 1/2 финала турнира со счётом 1:3 проиграла команде Нидерландов, пропустив в дополнительное время встречи.
В финальном матче Лиги наций УЕФА сыграют Португалия и Нидерланды. Встреча состоится сегодня, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.
- 9 июня 2019
-
13:37
-
13:36
-
13:18
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:12
-
12:03
-
11:53
-
11:43
-
11:33
-
11:21
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:46
-
10:31
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
09:57
-
09:47
-
09:34
-
09:31
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:16
-
07:46
-
07:15
-
05:53
Партнерский контент