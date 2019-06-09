Кейн: поражения в Лиге чемпионов и Лиге наций УЕФА причинили боль

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн отметил, что проигрыш в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) и в 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Нидерландами (1:3) причинили ему боль.



«Больно, очень больно. Конечно, эта неделя могла бы быть особенной. Как и любой профессиональный спортсмен, мечтаю побеждать в матчах и завоёвывать титулы. Неудачи этого лета — не то, что смогу быстро выбросить из головы. Думаю, это важно не только мне, но и другим футболистам. Нам всем нужно поскорее освежить разум. Сейчас единственное, что можем сделать, — это извлечь уроки из произошедшего», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Сегодня, 9 июня, сборная Англии встретится со Швейцарией в матче за 3-е место в Лиге наций УЕФА. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.