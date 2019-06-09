Роберто Карлос: Месси великолепен. Жаль, ему не так повезло со сборной

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался об аргентинце Лионеле Месси, а также рассказал, какой совет дал бы соотечественнику — Неймару, получившему травму.



«Какой финал Кубка Америки хотел бы видеть? Жду в нём Аргентину. Месси великолепен, жаль, ему не так повезло со своей сборной. Но все бывшие игроки, включая меня, восхищаются им.



Чего жду от Бразилии? Мы потеряли Неймара из-за травмы, и теперь атмосфера как минимум успокоится. Надеюсь, мы снова выиграем, но это трудно сделать в своей стране, потому что пресса и фанаты оказывают большое давление.



Какой совет дал бы Неймару в это время? Организовать своё восстановление и поскорее вернуться. Надеюсь, всё будет хорошо. Хочется, чтобы бразильцы выиграли Кубок Америки и посвятили победу Неймару», — приводит слова Роберто Карлоса Marca.