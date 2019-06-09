«Ювентус» предложит «Лацио» € 100 млн и двух игроков за Милинковича-Савича

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к сербскому полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу, говорится в сообщении Football Italia.
Действующие чемпионы Италии не хотят выплачивать за 24-летнего хавбека полную сумму трансфера, поэтому планируют включить в сделку полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро, который может перейти в стан туринского клуба из «Дженоа».
Рыночная стоимость Милинковича-Савича намного меньше той, за которую его собирается купить «Ювентус». По данным сайта Transfermarkt, она составляет € 65 млн. В минувшем сезоне итальянской Серии А Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 31 матч. На его счету пять голов и три результативные передачи. Один раз в нынешнем сезоне сербский хавбек был удалён с поля.
- 9 июня 2019
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