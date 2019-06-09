Руни: «Манчестер Юнайтед» должен перестраиваться с молодыми футболистами

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением, как манкунианцам следует выстраивать команду.



«Первое, что должен сделать Сульшер, — попытаться создать команду. Не думаю, что привлечение одного или двоих игроков стоимостью более £ 100 млн действительно поможет команде. Мне кажется, стоит попытаться рассмотреть пять-шесть игроков с потенциалом, но не тратить такие огромные суммы.

Можно было бы пригласить Роналду, Рамоса, Месси или Бэйла, что будет стоить примерно £ 350 млн. Но «МЮ» получил бы, возможно, два сезона с Роналду, пару лет — с Рамосом в составе, а затем деньги улетели бы в трубу. Клуб должен перестраиваться с более молодыми футболистами. А дальше — работа за тренерским штабом", — приводит слова Руни Goal.com.