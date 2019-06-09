Руни: «Манчестер Юнайтед» должен перестраиваться с молодыми футболистами
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением, как манкунианцам следует выстраивать команду.
«Первое, что должен сделать Сульшер, — попытаться создать команду. Не думаю, что привлечение одного или двоих игроков стоимостью более £ 100 млн действительно поможет команде. Мне кажется, стоит попытаться рассмотреть пять-шесть игроков с потенциалом, но не тратить такие огромные суммы.
Можно было бы пригласить Роналду, Рамоса, Месси или Бэйла, что будет стоить примерно £ 350 млн. Но «МЮ» получил бы, возможно, два сезона с Роналду, пару лет — с Рамосом в составе, а затем деньги улетели бы в трубу. Клуб должен перестраиваться с более молодыми футболистами. А дальше — работа за тренерским штабом", — приводит слова Руни Goal.com.
Гиггз — Джеймсу: не пытайся быть кем-то другим, и у тебя всё будет хорошо в «МЮ»
- 9 июня 2019
-
14:58
-
14:49
-
14:38
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:37
-
13:36
-
13:18
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:12
-
12:03
-
11:53
-
11:43
-
11:33
-
11:21
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:46
-
10:31
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
09:57
-
09:47
-
09:34
-
09:31
-
09:28
-
09:20
Партнерский контент