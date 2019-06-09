Лэмпард станет новым главным тренером «Челси»

Известный футболист, а ныне тренер Фрэнк Лэмпард дал согласие возглавить лондонский «Челси», говорится в сообщении Сhelsea blues.
В последние несколько дней 40-летний специалист находился в отпуске, однако ради переговоров с лондонцами прервал отдых. Сообщается, что Лэмпард будет представлен в качестве главного тренера команды на следующей неделе.
Специалист согласовал с клубом состав тренерского штаба и тренировочный план на следующий сезон. Лэмпард планирует провести значительные перестроения в команде и заняться омоложением состава.
Англичанин перешёл в «Челси» из «Вест Хема» в 2001 году за £ 11 млн. Провёл 429 матчей в составе синих, на его счету 147 забитых мячей. С 2018 года Лэмпард возглавляет «Дерби Каунти», с которым дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа, где его команда уступила «Астон Вилле» со счётом 1:2.
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